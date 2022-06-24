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Новости 13:24

У возглавляющей район Псковской области противницы спецоперации проходит обыск

фото ЗакС политика У возглавляющей район Псковской области противницы спецоперации проходит обыск

У главы Новоржевского района Псковской области Софьи Пугачевой, представляющей партию "Яблоко", 24 июня проводят обыск сотрудники центра противодействия экстремизму. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Псковская губерния".

В нынешнем месяце Пугачева оказалась в центре скандала: на нее написали донос в прокуратуру коллеги. Всем остальным 15 депутатам муниципального района не понравилось то, что Пугачева запретила воспитанникам детского лагеря клеить символы Z и V на окна Дома культуры и распорядилась снять их.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине псковское отделение "Яблока" регулярно сталкивается с правоохранительно-судебной машиной. Например, лидера отделения Льва Шлосберга неоднократно штрафовали по статье о дискредитации армии.

UPD 14:30 Как уточнила пресс-служба псковского "Яблока", силовики в ходе "осмотра" изъяли у Пугачевой служебный ноутбук и личный мобильный телефон, после чего она продолжила рабочий день


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