Суд в Пскове не отменил штрафы Шлосбергу и жене за дискредитацию армии

Псковский областной суд оставил без изменений решение нижестоящего городского суда о признании политика Льва Шлосберга виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил тот 30 мая в своем Telegram-канале. Аналогичным образом суд поступил с со штрафом, выписанным супруге оппозиционера Жанне.

Городской суд Пскова 18 апреля оштрафовал Шлосберга на 32 тысячи рублей за публикацию во "ВКонтакте" ролика с акцией экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой во время новостной передачи в прямом эфире. Пост посчитали дискредитирующим российскую армию. Что касается Жанны Шлосберг, то ее суд оштрафовал за выложенную фотографию в одежде цветов украинского флага с листом бумаги, на котором виднелась пацифистская надпись.

"Штраф в размере 32 тыс. руб. будет оплачен. Решение суда будет обжаловано", — прокомментировал решение областного суда Шлосберг.

В середине мая Шлосберг был оштрафован по статье о дискредитации армии за выступление на YouTube-канале "Гражданин TV".