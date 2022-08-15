Автор Telegram-канала "Протестный МГУ" останется в СИЗО до февраля

Суд в Москве продлил автору Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову срок содержания под стражей до 3 февраля, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Молодого человека преследуют по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Недостоверную информацию о Вооруженных силах следствие увидело в постах его авторства в социальных сетях, посвященных военной спецоперации РФ на Украине.

Ранее за Иванова безуспешно подавали личные поручительства, требуя для него более мягкой меры пресечения, известные ученые, правозащитники и общественные деятели. Предыдущее заседание по делу Иванова сопровождалось задержаниями граждан, сочувствующих его судьбе.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов