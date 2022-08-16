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Новости 9:58

"Зачем вообще?": Уехавшая из РФ депутат горсовета Новосибирска Пирогова сообщила об обысках у её родственников

фото ЗакС политика "Зачем вообще?": Уехавшая из РФ депутат горсовета Новосибирска Пирогова сообщила об обысках у её родственников

Вынужденно покинувшая Россию депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова сообщила об обысках, с которыми силовики ранним утром пришли к её родственникам, передаёт "ОВД-Инфо"*.

"У меня дома обыск. Зачем вообще? Меня из страны выдавили, зачем в шесть утра с обыском приходить, родных покошмарить?" — написала в Twitter Пирогова.

Уехать из РФ депутат вынуждена была из-за возбуждённого в её отношении уголовного дела о "фейках" про Вооружённые силы.

Во вторник, 16 августа, полиция нагрянула к её мужу, брату и к родителям на дачу, - всего по четырём адресам. Супруг Пировогой перестал выходить на связь.

По итогу силовики изъяли у мужа и брата депутата телефоны и электронную технику. Изымали ли что-то у родителей, неизвестно.

Адвоката на обыски не пустили, поэтому на данный момент их суть не ясна.

Уголовное дело против Пироговой было заведено по личному распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной этого послужило высказывание депутата о похоронах российских военных, опубликованное в одной из соцсетей.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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