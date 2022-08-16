Роспотребнадзор рекомендовал Петербургу, Пскову и Новгороду вернуться к масочному режиму

Роспотребнадзор призвал регионы с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией вернуться к масочному режиму в общественных местах, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Обращение адресовано субъектам РФ, в которых уровень недельного показателя заболеваемости переваливает за отметку в 50 случаев на 100 тысяч населения.

Такие вводные фиксируются в том числе в регионах СЗФО - Петербурге, Карелии, Новгородской и Псковской областях.

Роспотребнадзор отметил тенденцию на рост заболеваемости ковидом. Большая часть выявленных случаев - 48,6% - регистрируется в Москве, Северной столице и Подмосковье.

Отметим, что во вторник, 16 августа, в городе на Неве втрое вырос уровень госпитализации местных жителей с коронавирусом.