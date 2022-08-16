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Новости 16:41

Дом Кранкенгагена напротив Новой Голландии ушел с молотка

фото ЗакС политика Дом Кранкенгагена напротив Новой Голландии ушел с молотка

В Петербурге продали в частные руки исторический дом Кранкенгагена на набережной Адмиралтейского канала, 17, передает издание "Канонер". Права на него достались ООО "Кино ТВ".

Особенность здания в том, что оно продолжает находиться под государственной охраной, несмотря на исключение в 2017 году из реестра объектов культурного наследия регионального значения. Таким образом, в реестре памятников КГИОП объект числился на протяжении шестнадцати лет. История дома Кранкенгагена, построенного по проекту архитектора Александра Бруни, берет свое начало в 1900-х годах.

Накануне в частную собственность перешла дача Ридингер в Репино, проданная за 22,1 млн рублей.


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