Депутат Романов просит силовиков проверить детские площадки в Петербурге

Внимание депутата Госдумы Михаила Романова привлек случай травмирования на детской площадке в Приморском районе Петербурга девочки, упавшей с поврежденных качелей и получившей разрыв селезенки. Единоросс, как сообщает его пресс-служба, обратился к главе СК Александру Бастрыкину, призвав его взять расследование инцидента на контроль. Романов усматривает в факте проишествия признаки нарушения сразу двух статей Уголовного кодекса: "халатность" и "причинение тяжкого вреда по неосторожности".

Депутат также собирается написать в городскую прокуратуру: он будет добиваться проверки мест для детского отдыха районными прокурорами "совместно с районными администрациями, муниципалитетами, УК, ТСЖ — в зависимости от того, на чьём балансе они состоят". Романов убежден, что необходимо комплексно проверить исправность игрового оборудования на детских площадках.