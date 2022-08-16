Суд отказал отцу Ивана Жданова в условно-досрочном освобождении

Бывший директор ФБК* Иван Жданов рассказал о судебном заседании, на котором решался вопрос об условно-досрочном освобождении его 68-летнего отца, преследуемого по экономическому делу.

"Мы ни на что не надеялись, при том, что никаких взысканий у него не было. И правильно. Оставили сидеть срок", - написал политик в своем аккаунте в соцсети.

Напомним, что Юрия Жданова обвинили в том, что он необоснованно выделил социальное жилье просительнице в Ненецком автономном округе, где он состоял на госслужбе. Первоначально фигуранту дела дали условный срок, но заменили его реальным менее чем через два месяца после оглашения приговора. Находящийся в эмиграции сын бывшего чиновника считает, что члена его семьи преследуют с целью давления на несистемную оппозицию.