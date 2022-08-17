РКН требует от Google восстановить видеозаписи российского посольства в Великобритании

Удаление видеозаписей с YouTube-канала российского посольства в Великобритании и Северной Ирландии встретило протест со стороны Роскомнадзора, адресованный компании Google. Как говорится в сообщении от пресс-службы ведомства, американская IT-компания ведет себя как самый главный участник информационной войны против РФ.

"Такие меры являются грубой попыткой ограничения информационной работы посольства Российской Федерации, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - гласит текст заявления.

РКН требует восстановить ролики на канале посольства и объяснить, чем было продиктовано введение ограничений в данном случае. С апреля 2020 года регулятор насчитал более восьмидесяти подобных "актов цензуры". Один из последних случаев имел место в начале месяца, когда администрация YouTube уведомила "Ростех" о блокировке канала на своей площадке.