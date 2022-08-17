В июле Япония возобновила закупку российской нефти

Импорт российской нефти в Японию вновь стал осуществляться в июле после того, как по результатам июня в страну не было продано ни одного барреля. Об этом пишет ТАСС, изучивший статистику Минфина азиатского государства.

При этом в сравнении с июлем прошлого года падение закупок Японией российской нефти достигло 65,4%. Ухудшился аналогичный показатель и по газу: за год объем его импорта снизился на 26,1%.

Напомним, что Япония присоединилась к беспрецедентным по масштабу санкциям, введенным Евросоюзом и США вскоре после начала военной спецоперации на Украине. Островное государство нынешней весной попало в российский список "недружественных стран". В мае МИД запретил японскому руководству въезжать на территорию РФ.