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Новости 12:37

Генпрокуратура дополнительно проверит золотодобывающие предприятия

фото ЗакС политика Генпрокуратура дополнительно проверит золотодобывающие предприятия

Предприятия, занятые в сфере золотодобывающей промышленности, подвергнутся в 2022 году дополнительным прокурорским проверкам, о чем сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Прошлогодних проверок профильных компаний в Бурятии, Амурской области и Забайкальском крае ведомству показалось недостаточно. Более того, в ходе инспекций были выявили множественные нарушения. Генеральный прокурор Игорь Краснов принял решение о дополнительных контрольных мероприятиях, даже несмотря на ограничения проверок бизнеса, введенные президентом.

"Применяемые в настоящее время технологии добычи россыпного золота не являются природосберегающими. Зачастую они сопровождаются изменением русел рек и берегового ландшафта, сбросом в водные объекты промывочных вод, содержащих взвешенные частицы глины, песка и химических веществ, деградацией экосистемы", - отмечают в силовой структуре.

В сообщении ведомства также сказано, что золото представляет собой важнейший ресурс в контексте развития экономического потенциала страны, а условия его добычи требуют непрерывного государственного надзора.


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