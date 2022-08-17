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Новости 13:19

Экс-главе КРТИ Харлашкину предъявили обвинение и запросили арест

фото ЗакС политика Экс-главе КРТИ Харлашкину предъявили обвинение и запросили арест

В рамках так называемого дела "Метростроя" зампреду правительства Ленобласти Сергею Харлашкину, накануне задержанному силовиками, предъявили обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА "Новости". Следствие попросило суд об аресте чиновника, в прошлом возглавлявшего петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры и ОАО "Метрострой".

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ", - рассказал агентству собеседник, представляющий пресс-служба Басманного суда.

Для допроса силовики доставили Харлашкина в Москву. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. По сведениям 47news, претензии к чиновнику связаны с его периодом работы в "Метрострое", который в 2019-2020 годах имел длительные задолженности по заработной плате перед сотрудниками.


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