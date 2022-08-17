47news: Бывшего главу КРТИ Харлашкина увезли на допрос в Москву

Следователи проводят допрос зампреда правительства Ленобласти Сергея Харлашкина, которому для этого понадобилось ехать в Москву, о чем пишет издание 47news со ссылкой на свои источники. По сведениям журналистов, следственные действия проводятся в рамках так называемого дела "Метростроя", в котором чиновник фигурирует в качестве свидетеля.

Силовиков, как говорится в публикации, интересует период 2019-2020 годов, когда организация под его руководством регулярно задерживала заработную плату рабочим. При этом рассчитывались с сотрудниками из кредитных средств, выделявшихся "Россельхозбанком", который и пожаловался на Харлашкина.

С 2014 года чиновник возглавлял петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры, затем в 2019-м стал главой ОАО "Метрострой". В октябре 2020 года его назначили зампредом областного правительства по ТЭК и транспорту.

UPD 12:20: Следствие передало в суд ходатайство о заключении Харлашкина под стражу. Теперь он проходит по делу как обвиняемый