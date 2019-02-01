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11:12

Метростроевцам частично перечислили долги по зарплатам

"Метрострой" перевел строителями оранжевой ветки метро заработную плату за декабрь, поделились в пресс-службе компании. Деньги - 179 млн рублей - выделил Смольный.

"Заявки с подрядных организаций были собраны заранее, поэтому средства сразу были направлены в СМУ. Как быстро они дойдут до карточек работников теперь целиком и полностью зависит от работы банков и судебных приставов, которые, по нашей информации, уже обрабатывают заявки и готовят соответствующие постановления", - поделились в "Метрострое".

Не так давно Смольный разорвал с компанией договор подряда на строительство новых станций петербургской подземки.

Конфликт "Метростроя" и правительства Петербурга длится не первый год, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" проектирования и строительства. В упрек метростроевцам предъявляют нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам.

Позднее Смольный пошел на уступки, сообщив, что даст "Метрострою" шанс частично достроить Калининско-красносельскую линию.

29 января руководитель КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что, вероятнее всего, к 1 сентября  2019 года откроют и новые станции Фрунзенского радиуса.

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