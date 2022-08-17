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Новости 20:52

Экс-главу КРТИ Сергея Харлашкина отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Экс-главу КРТИ Сергея Харлашкина отправили в СИЗО

Басманный райсуд Москвы арестовал зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту Сергея Харлашкина, пишет РБК. В СИЗО чиновнику предстоит пробыть до 15 октября.

Харлашкину инкриминируют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. "в", ч. 2, ст. 286 УК). В рамках данной уголовной статьи ему может грозить наказание до 10 лет колонии.

Судебное заседание по ходатайству адвокатов Харлашкина сделали закрытым от СМИ.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл фабулу уголовного разбирательства, в котором помимо Харлашкина фигурирует экс-глава "Дирекции транспортного строительства" Петербурга Вячеслав Урусов.

По версии следствия, оба чиновника - Харлашкин, будучи на тот момент председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), а Урусов главой СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" - превысили должностные полномочия, когда в 2019 году одобрили нецелевые расходы со специального счёта "Метростроя", предназначенного исключительно для оплаты работы по строительству станций Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Как итог, часть аванса не освоили, поэтому по банковской гарантии её вынужден был закрывать "Россельхозбанк".


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