В православные праздники до Южного кладбища хотят пустить дополнительные автобусы

Чиновники из петербургского комитета по транспорту намерены усилить автобусные маршруты №90 и №195, связывающие город с удаленным от него Южным кладбищем. Это следует из ответа, полученного депутатом ЗакСа Борисом Вишневским и опубликованного в его Telegram-канале. Правда, дополнительные автобусы будут обслуживать оба маршрута только в дни православных праздников. На сегодняшний день интервал движения в обоих случаях иногда достигает более семидесяти минут.

"Хотел бы напомнить, что на Южном лежат не только православные (моя бабушка, например, там похоронена). И не только в дни православных праздников нужно "усиление"", - прокомментировал ответ комитета Вишневский, настроенный на написание нового обращения.

Попасть на кладбище в сжатые сроки стало сложнее после того, как в рамках реализации транспортной реформы была отменена маршрутка №403.