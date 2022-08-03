В комтрансе перечислили причины востребованности нелегальных маршруток

Руководство петербургского комитета по транспорту признало факт активизации перевозчиков-нелегалов, которые курсируют по трассам следования окончательно исчезнувших 15 июля маршруток в рамках транспортной реформы. Об этом пишет "Деловой Петербург". По данным газеты, больше всего нелегальных коммерческих маршрутов наблюдается на пушкинском направлении. Врио главы комитета Валентин Енокаев согласен с тезисом, что подобная активность не может возникнуть на пустом месте и без обоснованных экономических стимулов.

"Есть оставшаяся старая техника, которая ещё на ходу. Второй вариант — концентрированная клиентская группа. Пример — Единый центр документов, куда есть хороший поток. Третий случай — ситуации с маршрутами, где не введена в эксплуатацию улично–дорожная сеть. Здесь моментально реагировать комитет не может", - обозначил чиновник причины проблемного явления.

По словам Енокаева, Смольный уже успел разобраться с владельцами закрытых коммерческих маршрутов, которые вопреки запрету продолжили работу после 15 июля, и пресечь их активность. В результате сегодня нелегальные перевозчики чаще всего представляют собой микроавтобусы с табличкой "заказной".

Отметим, что стартовавшая в апреле транспортная реформа продолжает вызывать нарекания у петербуржцев, которым бывает трудно разобраться на остановках в новых маршрутах. Для того, чтобы разрешить эти сложности, Смольный организует волонтеров. Кроме того, автобусы стали ходить без боковых табличек с подробным описанием маршрута. До осени таблички уже пообещали вернуть.