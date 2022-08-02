Автобусам в Петербурге вернут таблички с подробным маршрутом следования

До осени рейсовые автобусы в Петербурге оснастят боковыми табличками, на которых вместе с номером маршрута будут перечислены улицы следования. Такой ответ дал врио комитета по транспорту Валентин Енокаев депутату городского парламента Алексею Цивилеву, регулярно получающему жалобы от пожилых граждан на трудности с получением информации о новых маршрутах.

Одной из особенностей транспортной реформы стал полный переход с деревянных боковых табличек на электронные табло с бегущей строкой. Пенсионерам, отметил Цивилев в своем обращении в комитет, трудно приспособиться к бегущей строке с информацией о маршруте, тогда как гаджетами умеют пользоваться далеко не все пожилые петербуржцы.

Боковые таблички на автобусах уже стали возвращаться: например, их заметили на маршруте № 249. Единоросс также считает, что более наглядными следовало бы сделать указатели на остановках общественного транспорта.

Напомним, что заключительный третий этап транспортной реформы стартовал 15 июля. С этого дня город полностью избавился от маршруток. Губернатор Александр Беглов допустил, что реализация третьего этапа может продлиться как минимум до сентября. Ранее, оценивая ход реформы, петербуржцы выражали недовольство сбоями в работе валидаторов и нехваткой сведений о новых маршрутах.