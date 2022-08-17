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Новости 14:49

На российских стройках задействовали труд более пяти тысяч заключенных

фото ЗакС политика На российских стройках задействовали труд более пяти тысяч заключенных

Новейшая практика привлечения заключенных к оплачиваемому труду на стройплощадках, реализумая ФСИН совместно с частнми компаниями, оправдала себя, считает член комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты России Сергей Быстров, цитируемый "Интерфаксом". По его словам, можно говорить о "реальных результатах".

"Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тыс. сотрудников было привлечено, которые сейчас работают на многих стройках РФ и работают достаточно хорошо", - рассказал Быстров.

Весной прошлого года идею использовать труд лишенных свободы россиян на стройках одобрил министр юстиции Константин Чуйченко. Уже осенью, по данным замглавы ФСИН Анатолия Якунина, таким образом трудились примерно 700 сограждан, отбывающих реальный срок.

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценивал потенциальную численность зэков, пригодных для подобных работ, в 180 тысяч человек.


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