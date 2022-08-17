Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 16:06

Мундеп из Петербурга получил ответ от АП на свой адресованный Путину запрос о прекращении СВО

фото ЗакС политика Мундеп из Петербурга получил ответ от АП на свой адресованный Путину запрос о прекращении СВО

Петербургский муниципальный депутат Никита Юферев (МО "Смольнинское") получил от аппарата главы государства лаконичный ответ на свой запрос от 3 августа с предложением прекратить специальную военную операцию на Украине, который был напрямую адресован Владимиру Путину. Скриншот документа он опубликовал у себя в Twitter.

Ответ Юфереву поступил от управления президента России по работе с обращениями граждан. В нём указывается, что предложение муниципала рассмотрено, однако удовлетворять его не стали.

"Ваше предложение рассмотрено. Сообщаем, что проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации", - написал Юфереву советник департамента письменных обращений граждан и организаций С.Сафьянников.

Напомним, что 2 марта депутаты МО "Смольнинское" отправили обращения Владимиру Путину и депутатам Госдумы, также посвящённые СВО.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Смольнинское

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама