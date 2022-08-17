Мундеп из Петербурга получил ответ от АП на свой адресованный Путину запрос о прекращении СВО

Петербургский муниципальный депутат Никита Юферев (МО "Смольнинское") получил от аппарата главы государства лаконичный ответ на свой запрос от 3 августа с предложением прекратить специальную военную операцию на Украине, который был напрямую адресован Владимиру Путину. Скриншот документа он опубликовал у себя в Twitter.

Ответ Юфереву поступил от управления президента России по работе с обращениями граждан. В нём указывается, что предложение муниципала рассмотрено, однако удовлетворять его не стали.

"Ваше предложение рассмотрено. Сообщаем, что проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации", - написал Юфереву советник департамента письменных обращений граждан и организаций С.Сафьянников.

Напомним, что 2 марта депутаты МО "Смольнинское" отправили обращения Владимиру Путину и депутатам Госдумы, также посвящённые СВО.