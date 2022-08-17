МЧС: Свыше 10 человек утонули в водоёмах Петербурга в течение месяца

Гости Северной столицы, а также сами местные жители ввиду непривычно жарких погодных условий все чаще проводят досуг у городских водоёмах, забывая при этом о правилах безопасности, сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, с начала летнего сезона в Петербурге утонули 39 человек, в том числе два ребёнка. Только за последний месяц из-за нарушения водных правил безопасности утонули свыше 10 человек.

В МЧС напомнили, что купаться необходимо только в специально отведённых для этого местах и обязательно трезвыми.

Добавим, накануне из-за аномальной августовской жары в городе ввели оранжевый уровень погодной опасности.