Врач Боткинской больницы обозначила новые симптомы коронавируса

Замглавврача по развитию медицины клинической инфекционной больницы имени Боткина Мария Вашукова обозначила новые симптомы, с которыми на данном этапе пандемии сталкиваются граждане, заражающиеся коронавирусом, пишет 78.ru. По её словам, болезнь у многих по-прежнему протекает в лёгкой форме.

Медик рассказала, что теперь инфицированные редко теряют обоняние, а температура не подскакивает до пиковых показателей. При этом сейчас у COVID-заражённых чаще фиксируют более выраженную интоксикацию организма и сильную слабость.

Напомним, что Петербург по уровню суточных заражений подобрался к мартовским показателям: к примеру, 17 марта зарегистрировали 3 881 новый случай.