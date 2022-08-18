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Новости 9:28

Врач Боткинской больницы обозначила новые симптомы коронавируса

фото ЗакС политика Врач Боткинской больницы обозначила новые симптомы коронавируса

Замглавврача по развитию медицины клинической инфекционной больницы имени Боткина Мария Вашукова обозначила новые симптомы, с которыми на данном этапе пандемии сталкиваются граждане, заражающиеся коронавирусом, пишет 78.ru. По её словам, болезнь у многих по-прежнему протекает в лёгкой форме.

Медик рассказала, что теперь инфицированные редко теряют обоняние, а температура не подскакивает до пиковых показателей. При этом сейчас у COVID-заражённых чаще фиксируют более выраженную интоксикацию организма и сильную слабость.

Напомним, что Петербург по уровню суточных заражений подобрался к мартовским показателям: к примеру, 17 марта зарегистрировали 3 881 новый случай.


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