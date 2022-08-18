Коронавирусом за сутки снова заразились почти 4 тысячи петербуржцев

Коронавирусная статистика в РФ пополнилась 35 809 суточными заражениями граждан коронавирусом, отчитались в четверг, 18 августа, в оперативном штабе. Первенство по уровню распространения инфекции удерживает Москва, где выявлено 9 080 случаев, за ней идёт Петербург — 3 845.

Днём ранее в Северной столице было зафиксировано чуть большее количество суточных заражений — 3 881. В больницы за минувшие 24 часа поступило ещё 229 петербуржцев с ковидом, а всего в России госпитализация понадобилась 3 273 гражданам.

Летальная COVID-статистика Петербурга пополнилась 11 смертями. Всего в РФ от последствий коронавирусной инфекции за сутки умерли 62 человека.

Ранее врач Боткинской больницы обозначила новые симптомы заболевания.