Члена ИГИЛ* осудили на восемь лет по обвинению в подготовке терактов в Петербурге

Суд в Москве приговорил к восьми годам заключения представителя "Исламского государства"*, которого признали виновным в организации террористических актов в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Пять лет из восьми уроженец Средней Азии проведет в колонии строгого режима.

Осужденного исламиста задержали летом 2020 года. По версии следствия, он был членом так называемой "спящей" ячейки ИГИЛ*. В ее планы входила серия нападений на силовиков с применением холодного оружия и получение в дальнейшем доступа к огнестрельному оружию. Движущим мотивом группировки была названа месть за участие России в войне на территории Сирии.

Отметим, что последний крупный теракт в Петербурге произошел в апреле 2017 года на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва, совершенного в вагоне метро, погибло пятнадцать человек. Некоторые из осужденных фигурантов дела о взрыве получили пожизненные сроки заключения.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России