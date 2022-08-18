В начале осени в Петербурге благоустроят сквер Финансистов

В начале сентября в Петербурге завершатся работы по благоустройству в сквере Финансистов, что соответствует заявленному ранее графику; об этом рассказал в своем Telegram-канале проинспектировавший их вице-губернатор Алексей Корабельников.

"Это будет хорошим подарком к юбилею Минфина РФ — 8 сентября ведомству исполняется 220 лет", - написал чиновник.

В настоящее время представители подрядчика прокладывают пешеходные дорожки и модернизируют покрытие в сквере.

Отметим, что прежде безымянная зеленая зона возле дома 61 по Суворовскому проспекту стала сквером Финансистов в первой половине нынешнего года. Корабельников напомнил, что название выбрано неслучайно, поскольку в советское время здесь работала Смольнинская центральная сберегательная касса.

фото: Корабельников Онлайн / Telegram