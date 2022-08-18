Милонов хочет узаконить цензуру детских игрушек

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает правильным учредить специальный комитет, который проверял бы детские игрушки с точки зрения безопасности для детской психики перед их поступлением в продажу. По мысли единоросса, в него следовало бы включить педагогов, психологов и родителей, передает информагентство "Москва".

"Никакая детская игрушка не продавалась бы без, например, бирки с QR-кодом на некий портал, где можно проверить, что действительно эта игрушка соответствует критериям для детских игрушек, что проведена проверка безопасности для психики ребенка и материалов, из которых игрушка изготовлена", - объяснил политик механизм цензуры.

По мнению Милонова, предлагаемый им институт нужен еще и потому, что в отличие от книг игрушки было бы нелогично и противоестественно маркировать отметкой "18+".

В качестве потенциального антипримера детской игрушки петербуржец привел монстра Хагги Вагги, против которого он ранее уже выступал в прессе. Ответственный комитет, убежден Милонов, никогда не санкционировал бы такую игрушку.