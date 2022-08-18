"Одноклассники" навсегда удалили аккаунт эмигрировавшего активиста Чупрунова

Администрация социальной сети "Одноклассники" полностью удалила аккаунт эмигрировавшего петербургского оппозиционного активиста Павла Чупрунова без возможности его восстановления, сообщает издание "Бумага". По мнению сервиса, Чупрунов своими постами и комментариями разжигал ненависть и вражду. Россиянина впечатлила радикальность принятого в его отношении решения.

"Удивительно, что ее просто удалили, без возможности скачать фотографии и важную переписку, контакты дальних родственников и тому подобное", - отметил активист.

Напомним, что Чупрунов, в прошлом сотрудничавший со штабом Навального и испытывавший в России давление со стороны силовиков, пытался получить право на проживание в Швеции в течение нескольких месяцев. Добиться своего ему удалось только после начала военной спецоперации на Украине, о которой он активно высказывался в том числе и в "Одноклассниках".