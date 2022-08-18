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Новости 18:10

"Одноклассники" навсегда удалили аккаунт эмигрировавшего активиста Чупрунова

фото ЗакС политика "Одноклассники" навсегда удалили аккаунт эмигрировавшего активиста Чупрунова

Администрация социальной сети "Одноклассники" полностью удалила аккаунт эмигрировавшего петербургского оппозиционного активиста Павла Чупрунова без возможности его восстановления, сообщает издание "Бумага". По мнению сервиса, Чупрунов своими постами и комментариями разжигал ненависть и вражду. Россиянина впечатлила радикальность принятого в его отношении решения.

"Удивительно, что ее просто удалили, без возможности скачать фотографии и важную переписку, контакты дальних родственников и тому подобное", - отметил активист.

Напомним, что Чупрунов, в прошлом сотрудничавший со штабом Навального и испытывавший в России давление со стороны силовиков, пытался получить право на проживание в Швеции в течение нескольких месяцев. Добиться своего ему удалось только после начала военной спецоперации на Украине, о которой он активно высказывался в том числе и в "Одноклассниках".

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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