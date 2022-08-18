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Новости 18 августа, 19:40

На жену тренера Карпина пожаловались в Генпрокуратуру из-за ее слов о танке Т-34

фото ЗакС политика На жену тренера Карпина пожаловались в Генпрокуратуру из-за ее слов о танке Т-34

Активист Виталий Бородин написал заявление в Генпрокуратуру на Дарью Карпину, которая приходится супругой главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину. Заявитель, возглавляющий "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией", возмущен ее комментарием, посвященным демонтажу памятника танку Т-34 в Нарве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Карпина, как следует из жалобы, публично выразила мнение о том, что советский танк ассоциируется с агрессией. Это умозаключение, по мнению Бородина, оскверняет память ветеранов Великой Отечественной войны и подпадает под действие статьи 354.1 УК.

Отметим, что в прошлом году Бородин жаловался силовикам на издание "Проект"*, вскоре после чего его признали нежелательной организацией в России.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ


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