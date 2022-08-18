МИД России направил эстонской стороне ноту протеста из-за демонтажа памятника танку Т-34

Демонтаж памятника советскому танку Т-34 в Нарве вызвал со стороны Российской Федерации официальный ответ в виде ноты протеста. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, чьи слова приводятся на сайте ведомства. По его мнению, поступок эстонских властей был недальновидным с учетом протестных настроений, которые все более заметны в приграничном городе.

"В этой ситуации власти Эстонии не нашли ничего "лучшего", как озвучить угрозы сторонникам сохранения памятника вплоть до аннулирования видов на жительство. Находящийся теперь в Музее военной истории легендарный Т-34, разумеется, будет использоваться Таллином в духе концепции "советской оккупации"", - рассудил чиновник.

Отметим, что на неделе российскую ноту протеста получил также МИД Армении. По мнению российской дипмиссии, армянские журналисты безосновательно приписывают РФ причастность к взрыву в ереванском торговом центре "Сурмалу", унесшем шестнадцать жизней.