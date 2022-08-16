В Нарве демонтируют танк-памятник Т-34

В приграничном городе Нарва начался демонтаж военного памятника — танка Т-34: техника будет перенесена в Эстонский военный музей, информирует портал государственного телерадиовещания ERR.

Русскоязычное население Нарвы принесло к мемориалу цветы и свечи в попытке спасти его текущее местонахождение.

"Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована", — приводит часть сообщения ERR российское информагентство РИА "Новости".

Добавим, 11 августа власти Эстонии известили о закрытии границ республики для россиян с шенгеном.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за запрет европейских виз для граждан России. "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", - заявляла тогда глава кабмина республики.