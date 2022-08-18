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Новости 18 августа, 20:27

ПЦ "Мемориал"* подал кассационную жалобу на решение о своей ликвидации

фото ЗакС политика ПЦ "Мемориал"* подал кассационную жалобу на решение о своей ликвидации

Представители общества "Мемориал"* подали кассационную жалобу на решения Мосгорсуда и Первого апелляционного суда общей юрисдикции, утвердивших ликвидацию организации по иску прокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале, ведущемся от имени "Мемориала"*.

Правозащитники считают, что уничтожение их структуры нарушило их конституционные права на свободу слова и свободу объединений. Они также ссылаются на июньское решение Европейского суда по правам человека, постановившего, что наделение "Мемориала"* статусом иноагента тоже нарушило права членов сообщества.

Напомним, что столичная прокуратура в обоснование своего прошлогоднего иска указала, что правозащитный центр систематически нарушает закон об иноагентах. Кроме того, силовики усмотрели признаки оправдания терроризма в том, что ведущийся "Мемориалом"* список политзаключенных содержит фамилии членов запрещенных организаций.

*Минюст внес ПЦ "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом


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