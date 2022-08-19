МВД объявило в розыск приговорённого к 10 годам колонии депутата Госдумы Белоусова

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск депутата Государственной думы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Соответствующая информация появилась в картотеке силового ведомства.

В начале августа городской суд Москвы приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы по делу о получении взятки в более чем 3 млрд рублей. Также его оштрафовали на 500 млн рублей и лишили ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

На оглашение собственного приговора парламентарий не пришёл, указав на напряжённый деловой график. До 3 августа он пребывал под подпиской о невыезде.

Как установили следователи, в первой половине 2010-х годов Белоусов совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили особо крупную взятку от дорожно-строительной компании за покровительство её деятельности.

Следует отметить, что 61-летний Белоусов смог переизбраться в VIII состав Госдумы будучи под следствием.