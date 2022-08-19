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Новости 10:51

Кононенко и Дмитриев передали в ЦК КПРФ подписи против намыва на Васильевском острове

фото ЗакС политика Кононенко и Дмитриев передали в ЦК КПРФ подписи против намыва на Васильевском острове

Депутаты Заксобрания Петербурга Роман Кононенко и Дмитрий Дмитриев привезли в Москву подписи противников северного намыва на Васильевском острове. Автографы передали заместителю председателя ЦК КПРФ Юрию Афонину и секретарю ЦК компартии Марии Дробот.

Петербургские парламентарии надеются, что к вопросу борьбы с намывом подключится федеральное руководство КПРФ и ее думская фракция. 

- Пока это всё у нас было на региональном уровне. Сейчас попытаемся задействовать в работе по намыву всю нашу депутатскую вертикаль. Мы надеемся, что и Геннадий Андреевич Зюганов к этому подключится. Действительно, проблема серьезная. Большое число жителей затронуто этим намывом. Видно, что многих эта проблема не оставила равнодушными, - заявил ЗАКС.Ру Кононенко. 

По словам депутата, московским коллегам передали более 20 тысяч подписей. Точное количество подсчитать оказалось сложно.

- Трудно было подсчитать. Мы пытались, но сбились со счету. Может быть 22-23 тысячи, - уточнил Кононенко.

Ранее более 22 тысяч подписей противников северного намыва передали в администрацию президента. Жители Васильевского острова проводят мероприятия против стройки еженедельно. 

Напомним, территорию в северной части острова планируют расширить для возведения домов. Местные жители уверены, что стройка спровоцирует подвижность грунтов, которая может привести к подтоплениям. Также они недовольны перспективой увеличения нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру района. Кроме того, круглосуточная стройка мешает жителям близлежащих домов по ночам.

Сергей Еремеев, фото: ВКонтакте/КПРФ Ленинград


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