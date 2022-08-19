Ковидная статистика в Петербурге ставит мартовские рекорды

Коронавирусная статистика в России пополнилась 37 609 новыми случаями инфицирования граждан COVID-19, информирует в пятницу, 19 августа, оперативный штаб. Такие показатели ранее отмечались в марте.

Петербург также поставил мартовский рекорд: в городе на Неве зафиксировано 4127 суточный заражений.

В больницы за последние 24 часа попали 3349 россиян, что на 2,3% больше, чем днём ранее. В Северной столице госпитализация потребовалась 293 местным жителям с ковидом. Летальная статистика фиксирует 65 новых смертей по всей стране, 11 из которых — в Петербурге.

Накануне в комитете по здравоохранению сообщили о наращивании коечных мощностей в городе.