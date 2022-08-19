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Новости 11:53

Адвокату депутата Шишлова поступили угрозы

фото ЗакС политика Адвокату депутата Шишлова поступили угрозы

Депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Александр Шишлов сообщил, что его адвокату Леониду Крикуну прислали письмо с угрозами накануне заседания по административному делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении парламентария. Слушание состоится 19 августа в Петроградском районном суде. 

"В связи с этим делом ранее угрозы и оскорбления получал я, а накануне заседания суда на личный электронный адрес моего адвоката Леонида Крикуна пришло письмо с угрозами, которое может быть связано с его участием в моей защите", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале. 

Адвокат Крикун не стал комментировать ЗАКС.РУ поступившие ему угрозы, предложив обсудить это после суда. 

Напомним, Шишлову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за публикации на личной странице "ВКонтакте", где он рассказывал о своей депутатской деятельности. Среди "спорных" постов — записи о покойном основателе ЛДПР Владимире Жириновском и георгиевской ленточке. Политик не согласен с обвинениями, а экспертное заключение сотрудников РГПУ им. Герцена считает абсурдным. Это первое административное дело о дискредитации армии в отношении депутата городского парламента.

Константин Леньков


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Шишлов Александр Владимирович 

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