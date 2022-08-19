КГИОП пожаловался в прокуратуру на отказ возбуждать дело против владельца дачи Мюзера

Чиновники из петербургского КГИОП обратились в прокуратуру Курортного района, добиваясь привлечения к уголовной ответственности собственника исторической дачи Мюзера в Зеленогорске. В июле МВД отказалось возбуждать дело в отношении ООО "СК Карат", которое, по мнению КГИОП, довело дом-памятник до неудовлетворительного состояния и годами уклоняется от проведения противоаварийных мероприятий. Силовики сочли обоснованным промедление собственника, который в том числе ссылался на коронавирусные ограничения как на препятствие к началу восстановительных работ.

"Изучив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, КГИОП полагает его незаконным, в том числе по причине длительного бездействия собственника и неполноты проведенной доследственной проверки (не проведен осмотр места, не опрошено должностное лицо КГИОП, не проанализирована информация СМИ и т. д.)", - говорится на сайте комитета.

Нынешним летом дача Мюзера стала одним из объектов, которые градозащитники потребовали изъять у собственников во избежание их полного уничтожения. Со своей стороны, руководству КГИОП такая мера представляется неудачной и даже потенциально выгодной для недобросовестного владельца. Чиновники напоминают, что закон предписывает в таких случаях совершить выкуп здания по рыночной цене. Таким образом, по их логике, изъятие памятника лишь освободит хозяина от "дорогостоящих процедур, связанных с проведением реставрации памятника, им же доведенного до аварийного состояния".

фото: kgiop.gov.spb.ru