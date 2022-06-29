Возле исторических дач петербургские градозащитники потребовали их изъятия

Петербургские градозащитники провели серию пикетов рядом с загородными историческими дачами, о сохранении которых, по их мнению, недостаточно заботятся собственники и чиновники. Речь идет о таких дореволюционных объектах, как дача Мюзера, дача Ташейт и дача Гинцеля, расположенных в Курортном и Приморском районах.

Ранее в связи с разрушением дачи Мюзера в Зеленогорске и дачи Ташейт в Ольгино градозащитники обратились в прокуратуру. Им представляется, что собственники могут намеренно доводить здания до аварийного состояния. В свою очередь, даче Гинцеля в Зеленогорске повезло еще меньше: в отличие от перечисленных выше объектов, она не признана культурно-историческим памятником и доступна для вандалов. Все три загородных дома представители движения "Живой город" требуют изъять в собственность города.

фото: "Живой город"