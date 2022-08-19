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Новости 14:27

На псковского "яблочника" Кузьмина составили еще один протокол о "дискредитации армии"

фото ЗакС политика На псковского "яблочника" Кузьмина составили еще один протокол о "дискредитации армии"

В Псковской области полицейские оформили второй по счету протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) в отношении муниципального депутата от "Яблока" Николая Кузьмина, сообщает "Псковская губерния". Ему вменяют видеоролик на YouTube, где он подводит промежуточные итоги военной спецоперации на Украине спустя сто дней после ее начала.

Предыдущее дело политика по этой статье ознаменовалось его задержанием в поезде. Издание отмечает, что второе дело на него завели еще до вступления в силу решения по первому. Таким образом, сохраняется вероятность, что де-юре правонарушение Кузьмина не будет квалифицироваться как повторное.


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