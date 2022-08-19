В Петербурге, Пскове и Новгороде зафиксировали температурные рекорды

Продолжающаяся жара на северо-западе России, вызванная мощным антициклоном, принесла 18 августа сразу три исторических температурных рекорда. Для этого календарного дня установилась самая знойная погода в истории Петербурга, Пскова и Новгорода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Вчера в Санкт-Петербурге было превышено рекордное значение для 18 августа за весь период метеонаблюдений, 30,6 градуса, предшествующее рекордное значение для 18 августа в Петербурге было в 1945 году", - рассказал специалист.

В свою очередь, предыдущий новгородский рекорд держался почти сто лет и накануне был побит температурным значением 30,3 градуса. Наконец, псковское достижение составило 32,1 градуса.

Отметим, что в Петербурге по случаю жаркой и сухой погоды на предстоящие выходные пустили дополнительные электрички, что нынешним летом случается регулярно. В свою очередь, комитет по благоустройству, как сообщает его пресс-служба, в целях предотвращения пожаров "усиливает патрулирование в местах отдыха горожан в лесопарках, особенно на выходных".