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Новости 15:16

Суд назначил экспертизу постов Шишлова "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Суд назначил экспертизу постов Шишлова "ВКонтакте"

Петроградский районный суд Петербурга 19 августа начал рассматривать дело в отношении лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Александра Шишлова. Полиция составила в отношении него протокол о дискредитации Вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за постов на личной странице "ВКонтакте".

Судья Артем Бродский удовлетворил ходатайство защиты о назначении новой экспертизы сообщений депутата. Ее проведет Северо-Западном региональном центре судебной экспертизы Минюста. 

Заседание отложили до 2 сентября. 

Протокол в отношении Шишлова, с 2012 по 2021 год работавшего омбудсменом Петербурга, составили после мониторинга его личной страницы "ВКонтакте" сотрудниками прокуратуры. Внимание ведомства привлекли три поста. В одном депутат рассказывал, почему не поддержал минуту молчания в память о Владимире Жириновском перед одним из заседаний ЗакСа. В другом неоднозначательно высказался о георгиевской ленте, рассуждая об инициативе по приравниванию ее к символом воинской славы. В третьем назвал специальную военную операцию "так называемой". 

То, что перечисленные посты, дискредитируют Вооруженные силы России, подтвердила экспертиза, которую провела доцент РГПУ имени Герцена Вероника Абаканова. Защита ответчика представила возражения на её экспертизу.

Напомним, Шишлов стал депутатом ЗакСа в сентября 2021 года. До этого более 9 лет был омбудсменом Петербурга. С начала специальной военной операции только фракция "Яблоко" в городском парламенте открыто критиковала с трибуны действия российских властей.

Сергей Еремеев


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Шишлов Александр Владимирович 

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