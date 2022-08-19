ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:13

РКН обязал поисковики указывать на Telegram и TikTok как на нарушителей закона

фото ЗакС политика РКН обязал поисковики указывать на Telegram и TikTok как на нарушителей закона

Российские поисковые сервисы должны будут помечать в своей выдаче некоторые иностранные IT-компании как нарушителей законодательства РФ. Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, новое предписание будет применяться к Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest. В ведомстве считают, что перечисленные сервисы систематически не соблюдают 236-ФЗ и не удаляют информацию, запрещенную на территории страны.

"Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства", - говорится в сообщении.

Аналогичным образом "Яндекс" в настоящее время отображает, в частности, ссылки, ведущие на сервисы Google, включая YouTube, и на страницы "Википедии".

Отметим, что на этой неделе мессенджеру Telegram досталось сразу два многомиллионных штрафа по искам Роскомндазора, связанных с неудалением запрещенного контента.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама