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Новости 17:25

Список нежелательных организаций пополнился тремя канадскими НКО

фото ЗакС политика Список нежелательных организаций пополнился тремя канадскими НКО

Минюст по требованию Генпрокуратуры, оформленному 4 августа, внес в перечень нежелательных на территории РФ организаций три юридических лица, зарегистрированных в Канаде. Ими стали "Канадский украинский конгресс" (Ukrainian Canadian Congress)*, "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute)** и "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada)***. Теперь список насчитывает 65 позиций.

Отметим, что после начала военной спецоперации на Украине Канада оказалась в числе стран, активно вводивших санкции в отношении РФ. В первой половине июля ее правительство решило расширить санкции против российских физлиц и юрлиц.

*Генпрокуратура признала Ukrainian Canadian Congress ("Канадский украинский конгресс") нежелательной организацией на территории РФ

**Генпрокуратура признала Macdonald-Laurier Institute ("Институт Макдональда-Лорье") нежелательной организацией на территории РФ

***Генпрокуратура признала Ukrainian National Federation of Canada ("Украинская национальная федерация Канады") нежелательной организацией на территории РФ


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