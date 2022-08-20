СК ходатайствует о домашнем аресте для главного внештатного нарколога Минздрава Брюна

Следствие запросило домашний арест для главного нарколога Министерства здравоохранения Евгения Брюна, предъявив ему обвинение в мошенничестве, информирует РИА "Новости".

Днём ранее стало известно, что в рамках обозначенного уголовного дела силовики провели обыски по 27 адресам. По сведениям источников РБК, Брюну и его подельникам вменяют закупку тестов и реагентов по завышенным ценам.

71-летний уроженец Ленинграда Евгений Брюн, занимающий свой пост с 2009 года, систематически выступает в качестве ведущего эксперта по вопросам наркомании и алкоголизма на лентах государственных информагенств.

Обновлено в 15:05.

ТАСС сообщает, что столичный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Брюна под домашний арест.