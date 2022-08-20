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Новости 15:52

За сутки в больницы с подтверждённым ковидом попали более 300 петербуржцев

фото ЗакС политика За сутки в больницы с подтверждённым ковидом попали более 300 петербуржцев

За последние 24 часа в больницы с диагнозом "коронавирусная инфекция" в петербургские больницы попали 306 местных жителей, следует из эпидемиологической справки, опубликованной Смольным.

Выписали при этом 225 поступивших ранее пациентов. На данный момент лечение от инфекции в городских стационарах проходит 2 331 житель Северной столицы. Всего доступны 2 712 инфекционные койки.

В реанимации находятся 214 человек с COVID-19, из которых 33 подключены к ИВЛ.

На дому, согласно выписке Смольного, лечатся 22 684 петербуржца.

Всего за последние сутки в РФ выявлено свыше 40 тысяч суточных заражений коронавирусом.


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