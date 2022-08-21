На воронежском концерте группа "Сплин" посвятила песню покинувшим страну музыкантам

Лидер группы "Сплин" Александр Васильев на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже посвятил песню "Выхода нет", написанную более двадцати лет назад, отечественным музыкантам, которые в последние месяцы покинули страну "по разным причинам". В их числе он назвал группы "Аквариум", "Машина времени" и Tequilajazzz, выразив надежду, что все уехавшие рано или поздно смогут вернуться.

"Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально", - произнес Васильев со сцены.

Telegram-канал "Осторожно, новости" указывает, что сет с выступлением группы удалили из трансляции фестиваля.

Отметим, что в мае общественно-политические соображения лидера ДДТ Юрия Шевчука, озвученные на сцене, привели к административному делу, по которому его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Официальный канал группы Сплин / YouTube (скриншот)