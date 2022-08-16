Суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Советский районный суд Уфы решил, что своими словами о родине и президенте, прозвучавшими во время концерта, лидер ДДТ Юрий Шевчук дискредитировал российскую армию и постановил оштрафовать его на 50 тысяч рублей, о чём первым сообщил адвокат Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Перед оглашением решения защитник Шевчука по просьбе музыканта огласил его позицию по обозначенному делу. Фронтмен ДДТ написал, что считает, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами нужно решать дипломатическим путем.

Отметим, что проведённые ранее лингвистическая и психологическая экспертизы признаков дискредитации армии в словах Шевчука не обнаружили.

Резонансная речь, ставшая поводом для преследования музыканта, прозвучала в ходе последнего концерта ДДТ в Уфе.