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Новости 12:52

Суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Советский районный суд Уфы решил, что своими словами о родине и президенте, прозвучавшими во время концерта, лидер ДДТ Юрий Шевчук дискредитировал российскую армию и постановил оштрафовать его на 50 тысяч рублей, о чём первым сообщил адвокат Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Перед оглашением решения защитник Шевчука по просьбе музыканта огласил его позицию по обозначенному делу. Фронтмен ДДТ написал, что считает, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами нужно решать дипломатическим путем.

Отметим, что проведённые ранее лингвистическая и психологическая экспертизы признаков дискредитации армии в словах Шевчука не обнаружили.

Резонансная речь, ставшая поводом для преследования музыканта, прозвучала в ходе последнего концерта ДДТ в Уфе.


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