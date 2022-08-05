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Новости 12:20

Психолингвистическая экспертиза не нашла признаков дискредитации армии в речи Шевчука

фото ЗакС политика Психолингвистическая экспертиза не нашла признаков дискредитации армии в речи Шевчука

Защита музыканта Юрия Шевчука приобщила к материалам его дела о дискредитации армии выводы психолингвистической экспертизы, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Передрука. Изучившие резонансную майскую речь Шевчука эксперты пришли к заключению, что она лишена негативной информации о Вооруженных силах РФ.

"Специалистами, а именно кандидатами психологических наук, доцентом кафедры теории прикладной лингвистики Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского подготовлено комплексное психолингвистическое заключение специалистов", - рассказал юрист.

Более того, по словам Передрука, авторы исследования не нашли в словах лидера группы ДДТ "негативной информации, выраженной в форме утверждения о фактах в отношении какого-либо лица" и каких-либо призывов.

Напомним, утром 5 августа суд в Уфе отказал Шевчуку и его адвокату в переносе дела в Петербург, где музыкант живет и работает. Вместо этого музыканту предложили поучаствовать в следующем заседании 16 августа по видеосвязи. Протокол на солиста ДДТ составили после того, как на сцене в Уфе он подверг скепсису и критике военную спецоперацию на Украине, упомянув президента.


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