Суд отклонил ходатайство Шевчука и рассмотрит его дело в Уфе

В суде состоялось заседание по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Как передает MR7, судья Юлия Егорова, рассмотрев ходатайство защиты о возвращении дела в Петербург, отклонила его. Слушание назначили на 16 августа, и музыканту вместе с адвокатом Александром Передруком разрешили участвовать в нем по видеосвязи из Дзержинского суда Петербурга.

Напомним, что резонансное дело на Шевчука завели после его майского концерта в Уфе: со сцены он критически высказался о военной спецоперации на Украине, упомянув персону президента. Первоначально материалы дела поступили в Дзержинский суд Петербурга, причем протокол вернули в полицию как некорректно составленный. В дальнейшем подсудность дела сменилась, и протокол отправили в Уфу. После этого Шевчук попросил, чтобы его судили в Петербурге, поскольку ему неудобно ездить в Башкортостан.