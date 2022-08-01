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Защита Шевчука намерена добиваться рассмотрения его дела в Петербурге

фото ЗакС политика Защита Шевчука намерена добиваться рассмотрения его дела в Петербурге

Адвокат лидера ДДТ Юрия Шевчука Александр Передрук сообщил о планах ходатайствовать о переносе рассмотрения административного дела в Петербург, передает 1 августа ТАСС. По его словам, музыкант не собирается ехать в Уфу для участия в заседаниях.

"Я буду принимать участие в судебном заседании и представлять его интересы, Юрий Шевчук, скорее всего, их посещать не будет, в этом нет целесообразности, — заявил Передрук. — Обязанности посещать заседания у него нет, для этого у него есть адвокат".

"В рамках ближайшего судебного заседания будет решаться вопрос о территориальной подсудности дела и переносе его в Петербург, где Юрий Юлианович живет и работает, в Уфе ему неудобно посещать заседания", — добавил юрист.

Административный протокол о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) против Шевчука был составлен после его выступления на концерте в Уфе в минувшем мае. Тогда лидер ДДТ порассуждал со сцены о том, что есть Родина, упомянув при этом детали анатомии президента. Во второй половине июля Дзержинский суд Петербурга направил дело по подведомственности в Советский суд Уфы. На прошлой неделе стало известно, что его рассмотрение назначено на 5 августа.


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