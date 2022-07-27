Суд рассмотрит административное дело Юрия Шевчука о дискредитации армии 5 августа

Уфимский суд изучит административное дело лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации Вооружённых сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) 5 августа, информирует РИА "Новости".

Протокол по обозначенной статье на Шевчука составили в мае. Ранее Дзержинский расуд Петербурга решил отправить материалы дела обратно в Башкирию: в инстанции сочли, что заседание должно пройти по месту совершения правонарушения. До этого суд уже возвращал протокол в полицию как некорректно составленный.

Административное дело на Шевчука завели после его монолога, произнесённого во время концерта в Уфе. В своей речи музыкант усомнился в целесообразности проведения военной спецоперации на Украине, между делом упомянув президента страны. С тех пор у ДДТ регулярно отменяют или переносят концерты.